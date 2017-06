Nieuwe horecasensatie Bleyenberg pakt uit met technoclub

Het Magazijn bevindt zich in de kelder van Bleyenberg, het horecaconcept in wording aan de Grote Markt. Programmeurs Joris van der Poel en Arend Lakke misten in Den Haag een plek voor technoliefhebbers zoals zij. ,,Ik ben al langere tijd op zoek naar een geschikte locatie, de kelder onder Bart Smit was een tijdje een optie", vertelt Van der Poel. ,,Een plek waar bezoekers ervan op aan kunnen dat er altijd goede elektronische muziek gedraaid wordt mist in Den Haag. In strandtent Woosah en club PIP worden wel feesten gegeven, maar niet met een bepaalde regelmaat."



In Het Magazijn is die regelmaat er wel: de techno-fan kan er vanaf 6 juli iedere vrijdag en zaterdag tot in de late uurtjes terecht. Lakke en Van der Poel werken onder meer samen met District25, de organisatie van technofestival The Crave. ,,We zetten in op publiek uit Den Haag, maar hopen ook liefhebbers uit Delft, Rotterdam en Leiden te trekken", aldus Van der Poel.