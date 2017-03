Nieuwe lente, nieuwe ambitie

Zelden een voorzitter, in dit geval Guus Oele van SV Wassenaar, gezien die blijer is met zijn hoofdcoach. In dit geval Eugene Henson. Maar wat wil je. Als de 46-jarige Henson deze zondagochtend de parkeerplaats aan de Charlottestraat opdraait, zit er in de sporttas in zijn achterbak niet alleen de kledij die hij straks bij de tweede outdoortrainingssessie van de voorbereiding zal dragen. Maar er zit ook in wat hij als speler en coach meemaakte.



Eugene Henson kwam uit in de Curaçao Baseball League en speelde als prof namens Atlanta Braves in de Summer League van de Dominicaanse Republiek. In de hoofdklasse vertegenwoordigde de rechtshandig gooiende en slaande tweedehonkman Sparta, Twins, Pioniers, ADO, HCAW en Sparta-Feyenoord. Ook speelde Henson in Oranje. Met Pioniers in 1997 landskampioen.



Tijdje combineerde hij honkbal met softbal. Bij Alphians, tussen 1995 en 1998, waarmee hij ook landskampioen werd. Hoofdcoach van SV Wassenaar is hij sinds 2016. Daarvoor had hij het inmiddels ter ziele gegane AdoLakers en Mampaey The Hawks onder zijn hoede. Nog steeds is hij actief als coach bij Baseball Academie Tsunami.