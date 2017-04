Nieuwe locatie afvalstation groot vuil blijft pijnpunt

De spanning tussen de eigenaren van afvalbedrijf Avalex, de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar, Delft, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp, is zo hoog opgelopen, dat het de vraag is of de samenwerking kan blijven bestaan.



Pijnpunten blijven de nieuwe manier van tarief berekenen en het gezamenlijke bestuur. ,,Er is een grotere spanning ontstaan tussen de gemeenschappelijke belangen van de gemeenten als eigenaar van Avalex en lokale belangen binnen iedere gemeente'', schrijft het gemeentebestuur van L'dam-Voorburg aan de gemeenteraad. ,,De discussie over de ontwikkelingen heeft in ieder geval behoorlijke druk gelegd op de onderlinge samenwerking''.



Klagen

Ook de manier van werken door de afvalverzamelaar werkt niet mee aan de ervaringen met het bedrijf. Dat geldt zowel het slecht informeren van het bestuur van Avalex, bestaande uit wethouders uit de aangesloten gemeenten, als overvolle containers waarover bewoners bij voortduring klagen. Gemeenten zijn miljoenen euro's kwijt aan het ophalen van huisvuil, die onder meer worden verhaald door afvalheffing voor bewoners.



L'dam-Voorburg twijfelt ook of Avalex in staat is de nieuwe vorm van inzamelen in alle gemeenten goed in te voeren: plastic, blik en drinkkarton thuis afhalen, de rest naar afvalcontainers op straat.