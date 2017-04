Nieuwe Mozarts in de maak

Voor de jonge generatie is componeren voor het orkest niet meer het ultieme. ,,Daar kun je je tegen verzetten, maar ik vind dat een school het lef moet hebben om radicaal te denken en daarop te anticiperen.'' Daarmee is niet gezegd dat er helemaal geen aandacht meer is voor de oude meesters. ,,Klassieke muziek blijft de kern van de opleiding. Daarin is een eeuwenoude taal ontwikkeld. Dat gereedschap kun je gebruiken in andere muziekstromingen.''



Padding nodigde zijn student Aurélie Lierman uit om bij het gesprek aanwezig te zijn, omdat zij volgens hem een 'prachtig voorbeeld is van iemand die haar eigen muziekpraktijk vormgeeft'. De Belgische dertiger, die in haar laatste jaar op het KC zit, is verre van een klassieke componist. Ze werkt samen met kunstenaars uit andere disciplines, maakt bijvoorbeeld muziek rondom video-installaties en andere kunstwerken in musea of voor de radio. Pas na haar dertigste begon de geboren Rwandese met de opleiding in Den Haag. Daarvoor had ze al een indrukwekkende carrière als radiomaakster bij de Belgische VRT en als jazzzangeres achter de rug.



De opleidingen in haar thuisland pasten echter niet bij haar. ,,Het is theorie, theorie, theorie. Pas in het derde of vierde jaar mag je, als je héél erg goed bent, een keertje proberen zelf een muziekstuk te schrijven. Bovendien moet je je als student aanpassen aan de school, er is weinig aandacht voor de persoon. Het wordt erg moeilijk als je, net als ik, je eigen ding wilt doen.''