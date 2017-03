Nieuwe opleiding leert koks op topniveau koken

Tijdens de opleiding 'Gespecialiseerd kok (niveau 4)' combineren studenten het werken bij een horecagelegenheid in het hogere segment met één keer per week naar school gaan. De opleiding, die niet eerder in Den Haag werd aangeboden, is toegankelijk voor zelfstandig werkende koks die al een tijd aan het werk zijn of net hun diploma hebben behaald.



Volgens ROC Mondriaan is er vanuit de horeca veel vraag naar gespecialiseerde koks. Zij kunnen net dat extra's bieden, waarmee een restaurant een goede naam vestigt.



Om ruchtbaarheid te geven aan de nieuwe opleiding organiseert Mondriaan op 13 april samen met restaurantgids Euro Toques een diner in restaurant Classique. Er wordt gekookt door studenten van de al bestaande koksopleiding, die straks mogelijk doorstromen. Hun gasten zijn dan mensen uit het bedrijfsleven, die wellicht stageplekken kunnen aanbieden aan toekomstige stagiaires.