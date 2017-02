Nieuwe oplichtingstruc met postpakketten

Twee meldingen die de politie binnenkreeg uit Westland begonnen met een ogenschijnlijk onschuldig verzoek: ,,Mijn moeder is bijna jarig. Ik heb een cadeautje besteld, maar dat mag ze natuurlijk niet weten. Wilt u het voor mij aanpakken?'' En: ,,Ik heb elektronica besteld, maar dat mag eigenlijk niet van mijn moeder. Wilt u het pakketje voor mij aannemen?''



De vragen zijn volgens de politie echter lang niet zo onschuldig als het lijkt. Het gaat volgens een woordvoerder om een nieuwe oplichtingstruc. De pakketten komen op naam te staan van de welwillende bewoner, die vervolgens de rekening van de webwinkel gepresenteerd krijgt. En de persoon die het verzoek deed, is na het ophalen van het pakketje met de noorderzon verdwenen.



Een dame uit Naaldwijk, die het verzoek kreeg het cadeautje voor de moeder aan te pakken, trapte erin. Pas toen ze het pakketje in handen had, kreeg ze argwaan en belde de politie. In overleg heeft ze het pakket teruggestuurd naar het postorderbedrijf.



Een dame uit Wateringen belde meteen naar de politie nadat de jongen, die het verzoek deed, uit het zicht was verdwenen.



Gratis

Pogingen webwinkels op te lichten door postpakketten zijn niet nieuw. Tussen 2010 en 2012 wisten vier Hagenaars voor een ton aan 'gratis' kleding te bestellen die zij bij leegstaande woningen lieten bezorgen. Bij Tommy Hilfiger waren ze met hun viertjes verantwoordelijk voor 85 procent van de fraude.



Sindsdien zijn de regels aangescherpt. Oplichters blijven echter nieuwe trucs verzinnen. ,,We doen ons best daders te pakken te krijgen, maar het blijft doorgaan, net als babbeltrucs'', aldus de politiewoordvoerder. ,,Iedere keer wordt een nieuwe smoes verzonnen. Het blijft zaak alert te zijn.''