Nieuwe poging om NFI en politie te vervolgen

In 2011 kwam de Hagenaar (20) om het leven op een industrieterrein in Wateringen. Hij was als bijrijder in de auto van Angelo R. gestapt, die gas gaf en met 125 kilometer per uur tegen een boom knalde. R. overleefde de klap en werd uiteindelijk veroordeeld tot anderhalf jaar cel.



In het onderzoek is sectie verricht op het lichaam van Michael. Pas toen de ouders het dossier onder ogen kregen, lazen ze dat er hersendelen en ogen bij het NFI zijn achtergebleven. In 2014 werd Michael herbegraven met de lichaamsdelen die nog bij het onderzoeksinstituut lagen opgeslagen.



Weg

Vader Boerboom, die hierbij aanwezig was, ontdekte op dat moment dat de frontale hersenkwabben nog steeds weg zijn. Hierop deed hij met zijn vrouw aangifte van verduistering.



Het OM seponeerde eind december die aangifte. Het laatste redmiddel dat nu nog openstaat is een artikel-12-procedure waarbij de rechter het OM kan bevelen alsnog de aanklager en het NFI te vervolgen. Het hof beslist binnen een half jaar.