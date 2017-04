Nieuwe schoonmaakactie op het strand voor afval vreugdevuren

Dat kondigde wethouder Boudewijn Revis (VVD) vanochtend aan in een spoeddebat over afval op het Zuiderstrand. ,,We gaan de plekken nog eens extra zeven, omdat er spijkers omhoog komen. Dat kost ons 20.000 euro.''

De Partij voor de Dieren had om het debat gevraagd naar aanleiding van de aangetroffen spijkers en glasscherven: ,,Dit is verbazingwekkend. Hoe kan dit? En hoe voorkomen we dit? Wat ons betreft wordt er geen afval van de vuren in zee geschoven'', zei PvdD-raadslid Christine Teunissen.