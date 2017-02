Nieuwe sporthal aan Elsenlaan vervangt oude hallen

De nieuwe hal gaat de sterk verouderde Marimbahal en Van Zweedenzaal vervangen. De bedoeling is dat er bij de hal ook woningen worden gebouwd. Maar het uitgangspunt is in eerste instantie de sportvoorziening.



Op de plek aan de Elsenlaan stond een schoolgebouw dat vorig jaar is gesloopt. De grond, ruim 10.000 m2, is eigendom van de gemeente. Volgens het gemeentebestuur is het voordeel voor de gebruikers van de Marimbahal en Van Zweedenzaal dat zij straks alle faciliteiten onder één dak hebben.