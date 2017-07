Nieuwe technoclub vanavond voor het eerst open

Het Magazijn bevindt zich in de kelder van Bleyenberg, het horecaconcept in wording aan de Grote Markt. Vanaf 6 juli kan de technofan iedere vrijdag en zaterdag er terecht. Maximaal 150 bezoekers van 21 jaar en ouder kunnen er in. De club heeft een 24-uurs-vergunning én een deurbeleid, dat ervoor moet zorgen dat alleen mensen worden toegelaten die echt voor de muziek komen