Nieuwe wagen houdt brandweerman gezond

Vanaf 1 juli wordt de wagen, een Basis Ontsmettings Eenheid (BOE) geheten, ingezet. De wagen is gestald bij de kazerne in Pijnacker. De BOE gaat rijden zodra sprake is van wat in brandweerjargon een 'middelbrand' wordt genoemd. Dat is als een brand zo groot is dat twee wagens nodig zijn voor het blussen. Zulke branden komen een paar keer per week in de regio voor.



Volgens Lucien Groenewegen, directeur brandweerzorg, is besloten de BOE te laten ontwikkelen nadat Amerikaans onderzoek uitwees dat brandweerlieden door hun werkzaamheden een verhoogde kans op kanker hebben. Nederlands onderzoek is er niet. ,,We weten daarom nog niet precies hoe de situatie het in Nederland is, maar je wilt ook niet nog tien jaar wachten en dan zeggen: Hadden we toen maar wat meer gedaan!''



De speciale wagen is voor Nederland helemaal nieuw. Bij de presentatie gisteren waren daarom brandweerlieden uit andere regio's aanwezig om het voertuig te inspecteren.