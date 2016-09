Nieuwe zoektocht naar Haagse Held van het Jaar

Mensen die zich vrijwillig inzetten voor anderen kunnen door organisaties genomineerd worden in vijf categorieën: sport, cultuur, zorg en welzijn, onderwijs en jeugd en buurt en omgeving.



Favoriet

Genomineerden aanmelden kan tot woensdag 28 september. Daarna worden uit de inzendingen per categorie drie mensen gekozen. Vervolgens kunnen Hagenaars online stemmen op hun favoriet.



De winnaars worden op 7 december bekend gemaakt tijdens het Haagse Helden Gala in hotel IBIS.



2015

Vorig jaar werd ruim 3000 keer gestemd op de favorieten. De bekendmaking van de winnaars werd toen ook in hotel Ibis gedaan. Gasten en genomineerden werden verwelkomd door Bekende Hagenaar Dennis Weening. Tussen de uitreikingen door traden zangeres Emmaly Brown en de band Broken Brass Ensemble op.



De wedstrijd is georganiseerd door gemeente Den Haag, PEP en hotel Ibis Den Haag City Centre. Reden was de mensen te belonen die zich inzetten voor anderen, zonder een tegenprestatie te verwachten.