Nina (12) en Roos (10) weer aan elkaars zijde in musical

'Ooit' is in dit geval 28 april, de dag waarop in het Amsterdamse DeLaMar een nieuwe musicalversie van Momo en de Tijdspaarders in première gaat. Dat is een familiemusical dat gaat over een meisje, Momo, dat woont in een dorpje en heel goed kan luisteren. De tijd kabbelt voorbij, niemand kent stress. Totdat de Tijdspaarders komen. Die jagen de mensen op en alleen Momo kan de wereld en haar vrienden weer tijd gunnen door de tijdspaarders te stoppen.