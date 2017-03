NN CPC Loop in cijfers

150.000 Zondag lopen veel mensen mee, maar er komen er ook heel veel de lopers aanmoedigen, naar verwachting 150.000. 100.000 De lopers moeten goed drinken! Er worden langs het parkoers 100.000 bekertjes water uitgedeeld. 41.000 Er doen in totaal ruim 41.000 lopers mee aan deze 43ste editie 21.0975 De afstand van de halve marathon in Den Haag is net geen 21,1 kilometer, maar 21.097 km 1.638 Om de lopers de ruimte te geven, worden er 1.638 dranghekken neergezet. Ze bestrijken bij elkaar een afstand van ruim 4 kilometer. 900 Vrijwilligers zijn cruciaal voor het slagen van het evenement. Er zijn er zondag 900 actief. 301 Langs en op het parcours van bijna 21,1 kilometer staan 301 verkeersregelaars 150 De tijdslimiet voor de halve marathon is 150 minuten, oftewel 2,5 uur. Wie er langer over doet, kan fluiten naar zijn medaille.

81

De oudste deelnemer is een vrouw. Ze is 81, komt uit Rijswijk en doet aan de 5-kilometerloop mee



58.33

Het parkoersrecord staat op 58.33. Die tijd van de Keniaan Samuel Wanjiru was in 2007 goed voor een wereldrecord op de halve marathon. Bij de vrouwen heeft Lornah Kiplagat het record in handen, 1.06.56.



49

Onder de deelnemers bevinden zich zondag 49 jarigen. Hiep hiep hoera!



44

De CPC Loop is een internationale gebeurtenis. Er doen deelnemers uit 44 verschillende landen mee, zelfs uit Saoedi-Arabië en Panama.



36

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 36 jaar. 58% van de lopers is man, 42% vrouw.



30

Er staan 30 vrijwilligers klaar om achter de finish de medailles uit te reiken



27

Het is 27 jaar geleden dat een Nederlander het hoofdnummer van de CPC Loop, de halve marathon, bij de mannen won. Marti ten Kate was in 1990 de laatste.



11

Tijdens de start van de halve marathon om half 3 zal het volgens de meest actuele weersvoorspelling 11 graden zijn. De regenkans is 20%.



8

Voor 8 euro kunnen deelnemers hun medaille na afloop laten graveren. Wie dat vooraf al heeft aangevraagd, betaalt €6,50.