Nog 200 Haagse rokers stoppen

Deze herfst moet de challenge van start gaan. Eerder dit jaar liep er al een proef met 44 deelnemers. Meer dan de helft van hen (23 deelnemers) is gestopt. Naar aanleiding van dat succes besloten de deelnemers een nieuw traject op te zetten. Het project richt zich op inwoners van het Haagse centrum. Die zullen benaderd worden of ze zich willen aanmelden.



Deelnemers krijgen een speciale app ter beschikking, die 24 uur per dag begeleiding biedt vanuit professionals. Het stoppen-met-rokenproject is een initiatief van vijf partijen, waaronder Pluhz, een vernieuwende zorgaanbieder, die digitaal hulp biedt, de gemeente en het ziekenhuis MCH Westeinde. Artsen van dit ziekenhuis begeleiden deelnemers via de app en geven voorlichting.