Nog deze maand via kabels afrazen naar de Pier

Werkstraf geëist voor aanranding

14:59 Had de 35-jarige Hagenaar zich niet in de hand toen hij tijdens een stapavond vorig jaar juli in Den Haag een leuke vrouw ontmoette? Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij haar in een portiek aangerand, maar de verdachte zegt dat hij netjes is opgehouden toen ze niets van hem wilde.