Nóg een faculteit Leiden in Den Haag?

Het huidige faculteitsgebouw in Leiden moet tegen de vlakte en tegen de nieuwbouw is in die stad veel weerstand. Volgens D66 Den Haag is er hier genoeg plek, bijvoorbeeld op de Binckhorst.



Een eventuele verhuizing van nog een faculteit naar Den Haag ligt gevoelig in Leiden. Meerdere Leidse gemeenteraadspartijen, waaronder D66, spraken eerder al hun zorgen uit over de Haagse expansie van de universiteit naar Den Haag.