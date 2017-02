Nog één keer Euro Cinema beleven

Het gebouw aan de Leyweg, waarin de vermaarde bioscoop Euro ­Cinema was gevestigd, wordt ­momenteel gesloopt. Er komen 65 sociale huurwoningen voor in de plaats. Maar voordat er niets meer van het pand over is, wordt er ter nagedachtenis aan deze nostalgische Haagse plek een 'sloopborrel' gehouden. Iedereen is donderdag 16 februari welkom.



,,Voor veel Hagenaars is Euro ­Cinema puur sentiment", zegt Julie Ann Tollenaar, organisator van het feest. ,,Ik heb zelf 20 jaar aan de Meppelweg gewoond. Mensen uit Benoordenhout gingen skiën of op gitaarles, wij gingen naar Euro ­Cinema."



De bioscoop, die in 1963 door ­koningin Juliana, prins Bernard en filmheld Omar Sharif werd geopend, sloot eind 1987 zijn deuren. Daarna zaten er onder meer een bank, een meubelzaak en een speelgoedwinkel in het pand. Het was acht jaar geleden al de bedoeling dat het zou worden gesloopt. Pogingen om de bioscoop weer nieuw ­leven in te blazen, mislukten.



Reünie

Tollenaar heeft het bij de slopers voor elkaar gekregen dat er nog een deel van het gebouw voor de reünie kan worden gebruikt. Daar worden bioscoopstoelen neergezet en fragmenten vertoond van films die in Euro Cinema waren te zien. The Sound of Music en Ben Hur, de absolute kaskrakers van de bioscoop, zullen niet ontbreken.



,,We zullen de mensen in groepjes naar binnen laten", vertelt Tollenaar. ,,Voor de deur zetten we een tent neer of statafels en vuurkorven. Aan de eerste reacties merk ik dat Euro Cinema nog erg leeft in Den Haag. Ik denk dat we zo'n 250 mensen aankunnen. Worden het er meer, dan lossen we dat wel op."



De bijeenkomst op 16 februari is van 18.00 tot 20.00 uur.

Meer inlichtingen zijn te verkrijgen via jatollenaar@gmail.com.