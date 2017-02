Nog één keer je bruidsjurk aan

,,De een winkelt in de Passage in Den Haag, een ander staat thuis te koken. Er is een bruid tijdens haar werk in een groentezaak'', zegt Thoma, die voor haar opleiding stage loopt bij een bruidsfotograaf in Pijn­acker. ,,Sandra Roeling staat in haar jurk naast een paard. Ze is dol op paarden. Terwijl ik Merel Klinkenberg, in haar a-typische bruidskleding met wijde broek, heb gefotografeerd met haar fiets in de polder.''



Van de meeste vrouwen heeft ze honderden foto's gemaakt om er die ene uit te pikken die ze geschikt vindt voor haar eindexamen en overzichtstentoonstelling op school in mei.



Ook bruid Linda Roos (33) is een dag op pad geweest met Robin en haar camera. Roos heeft een party-verhuurbedrijf in Leidschendam. Springkussens, kunstgras voor grote evenementen, verlichting, geluidsapparatuur, statafels. ,,We dachten eerst dat ik op een van de springkussens zou gaan, maar we kwamen op iets anders feestelijks uit: dagje attractiepark Duinrell'', zegt Roos.



Schaamteloos

Ze paste nog in haar jurk. ,,Dat mag ook wel. Ik ben vorig jaar april getrouwd'', zegt ze lachend. Roos vertelt dat ze zich schaamteloos heeft 'aangeboden' bij Thoma. ,,Ik wilde zó graag meedoen. Ik vind het zo'n onwijs leuk idee.''



Thoma hoopt dat haar docenten op het Grafisch Lyceum dat ook vinden. Ze moet er tenslotte eindexamen mee doen. ,,Maar toen ik aan een docent vertelde wat mijn idee was, grijnsde hij'', zegt Thoma.



Terug naar het dagje Duinrell met bruid Linda. ,,Het park was helemaal voorbereid op onze komst. We ontkwamen er niet aan in elke attractie te gaan. Als we ergens langs­liepen, riep het personeel: 'Niet doorlopen, hoor. We willen dat jullie in deze attractie gaan'.''



De achtbaan was wel even griezelig. ,,Vooral voor Robin want die moest achterstevoren zitten en kon zich niet vasthouden aan de bank met de camera in haar handen.'' Het werden uiteindelijk de botsauto's, waarin Robin Linda vastlegde. Prima te doen, vindt ze, in haar strapless, organza, witte jurk met kleine sleep en kraaltjes en glitters.



Huilen

Een jurk waar ze van ging huilen en haar moeder ook. ,,Dus wist ik dat het deze moest zijn'', zegt Linda. ,,Ik had hem zelf al in een boek gezien. Op weg naar de winkel om te gaan passen, had ik mijn moeder het boek gegeven om door te kijken wat zij mooi vond. Er stonden wel tachtig jurken in. Ze heeft ze zwijgend allemaal bekeken en zei toen: 'Er is maar één jurk bij die ik mooi vind'. Toen wees ze dezelfde aan die ik in mijn hoofd had. Toen ik hem aan had en de paskamer uitkwam, begon mijn moeder te huilen. En ik natuurlijk ook!''



Voor Robin zelf voorlopig geen trouwjurk, zegt ze afwerend. Net zoals ze zelf - absoluut modellenmateriaal - niet vóór de camera wil staan. ,,Nee, daar hou ik helemaal niet van. Anderen gelukkig wel, anders had ik niets te doen als fotograaf.''



De jurk van haar moeder Marja hangt inmiddels weer tussen de maskers, fopneuzen en carnavalskleding in Leidschendam. ,,Ik geloof niet dat mijn dochters hem ooit zullen dragen. Ze vinden die bloemen er op niet mooi. Ik vind het nog steeds prachtig.''