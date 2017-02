Nog even een kraak bij je ex in de buurt

Veel belangstelling

Het uitzoekwerk was een heidense klus, en zo uniek dat vanuit het buitenland met veel belangstelling naar het resultaat is gekeken. Er werden maar liefst 19.420 delicten onderzocht, die gepleegd waren door 7910 verdachten, allemaal in de regio Den Haag. ,,De politie in deze regio kon deze gegevens aan ons ter beschikking stellen.'' Waar de verdachten zelf woonden was minder ingewikkeld te achterhalen.



Een stuk moeilijker was het om vervolgens de woonbuurten uit te zoeken van hun ouders, broers, zussen en kinderen en te kijken of in hun buurt door hen delicten waren gepleegd. Minstens zo lastig was het uitsluiten of er niet mogelijk andere oorzaken waren voor de inbraak, woningoverval of drugsdeal. ,,Het duurde maanden, en het kon eigenlijk alleen maar omdat we in Nederland een goed registratiesysteem hebben, zoals bijvoorbeeld de basisregistratie personengemeentelijke basisadminstratiesysteem. Dat is maar in weinig landen zo goed'', zegt Menting.