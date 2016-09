'Nog geen definitief einde beelden op Lange Voorhout'

De laatste jaren mocht het eigenlijk geen Den Haag Sculptuur meer heten, maar Vormidable (in 2015, toen kunst uit Vlaanderen centraal stond) of Brazil, Beleza?! (dit jaar, toen het in het teken van Braziliaanse kunst stond). Toch bleek de naam Den Haag Sculptuur hardnekkig, een onderstreping van het feit dat het zich in 18 jaar tijd tot een begrip heeft ontwikkeld. Eerst via de stichting Den Haag Sculptuur met Maya Meijer-Bergmans als het duidelijke gezicht, in 2011 en 2012 in samenwerking met museum Beelden aan Zee en de laatste vier jaar geheel onder hoede van het museum.



Rode draad

De rode draad in die 18 jaar, behalve de prachtige beelden op het Lange Voorhout, zijn de voortdurende financiële problemen. Want als de geschiedenis van Sculptuur ook iets geleerd heeft: het is geen vetpot.



Sterker, alleen door de subsidie van de gemeente kon het worden gerealiseerd. En daar ligt nu dus ook direct het probleem. Den Haag eist van culturele evenementen en instellingen dat ze duidelijk kunnen maken wat hun activiteiten de stad opleveren en worden daarop 'afgerekend'. Dat betekent dat er voor Sculptuur nog maar 130.000 euro beschikbaar is en dat is, zoveel is Beelden aan Zee-directeur Jan Teeuwisse wel duidelijk geworden, te weinig. ,,Laat ik voorop stellen dat er van beide kanten, dus door de gemeente en door ons, altijd open kaart is gespeeld. We hebben veel gesproken met wethouder Wijsmuller en met kunstzaken. Wij zouden van 2012 tot 2016 de expositie organiseren en de laatste twee jaar was snel duidelijk dat we niet rond konden komen met de subsidie. De gemeente heeft toegezegd dat gat te repareren, maar er is toen ook direct bij verteld dat het hier bij zou blijven.''