Nog geen gymzaal gedupeerde kinderen

,,We hebben voor onze groepen 3, 4 en 5 ruimte gevonden in de gymzaal van een andere school'', zegt een medewerker van de Sint Jozefbasisschool. Ouders zijn geïnformeerd dat leerkrachten de kinderen lopend meenemen naar de andere gymzaal. De kleintjes van de Sint Jozefschool gymen in de school zelf en voor de bovenbouw is nog geen alternatief. Zij hebben als noodoplossing gisteren buiten gesport. ,,Dat kan omdat het mooi weer is, maar dikke regenwolken zijn alweer onderweg'', zegt de woordvoerder van de school.



De school gaat er vanuit dat de gymzaal aan de Burmanlaan 'plat gaat'. Volgens de gemeente is nog niet te zeggen wat er met de zaal gaat gebeuren. ,,Alle opties worden onderzocht.''Andere scholen is gevraagd of ze willen helpen, evenals sporthal De Schulpwei. Er is nog geen toezegging.

Ook de Nutsschool maakte gebruik van de nu afgekeurde zaal. De directie was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.



Voor de stichting Wassenaarse Ouderen in Beweging is wel een alternatieve zaal gevonden. Voor twee andere clubs die na schooltijd in de zaal trainden nog niet.