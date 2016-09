'Nog meer parkeerplekken weg uit het Noordeinde'

Een kleine (linkse) meerderheid van de Haagse politiek vindt dat er best meer ruimte voor winkelend publiek en fietsers mag komen, bleek vanavond tijdens de gemeenteraad. Zij willen dat er meer parkeerplekken verdwijnen in de straat en roepen het stadsbestuur op te onderzoeken hoe dat kan.



Teleurgesteld

Voorzitter Coen van den Oever van de ondernemersvereniging Noordeinde is hogelijk verbaasd en diep teleurgesteld. ,,We hebben met bewoners, ondernemers en anderen vaak en lang gesproken over de herinrichting van Noordeinde. En we zijn tot een mooi compromis gekomen. Maar dat wordt door de politiek zomaar overboord gegooid."



Ook wethouder Boudewijn Revis (VVD, binnenstad) heeft weinig op met het aangenomen raadsvoorstel. ,,Dit zijn politieke spelletjes waarvan de bewoners en de ondernemers de dupe worden. Dat is weinig respectvol.'"



Fietser

Naar volgens PvdA-raadslid Lobke Zandstra heeft het Haagse stadsbestuur de belangen van de fietser en het winkelend publiek onvoldoende meegewogen bij de plannen voor de herinrichting. Haar motie om te onderzoeken hoe er nog meer parkeerplekken geschrapt kunnen worden aan het Noordeinde werd gesteund door D66, HSP, GroenLinks, SP en de Partij voor de Dieren.



,,Genant'', vond VVD-fractievoorzitter Martin Wörsdörfer. ,,De coalitie wil graag gebruik maken van Haagse kracht. Ofwel: van de mening van de stad. Maar deze partijen schuiven dat nu zomaar even terzijde."