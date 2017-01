Nolten Schoenen opent in Spuistraat

Schoenenwinkel Nolten opent in Spuistraat

11:02 Liefhebbers van Nolten Schoenen kunnen binnenkort niet alleen meer op de Frederik Hendrik­laan of de Van Hoytemastraat terecht voor een paar nieuwe schoenen of laarzen. Den Haag is binnenkort een filiaal van het bedrijf rijker. Nog dit jaar opent een vestiging in de Spuistraat tussen de Passage en de Venestraat in het centrum van de stad.