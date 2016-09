'Nooit gelazer, want wij werken alleen met vrouwen'

Dus voor de lekkerste spaghetti bolognese moeten we naar u?

,,Nou, die serveren wij niet. En de standaard lasagne ook niet.''



Eh, wat dan wel? Pasta met pesto van courgette bijvoorbeeld, zie ik op het menu.

,,Wij koken honderd procent Italiaans, maar laten de gast graag een ander stukje Italië proeven.''



Met succes, zo blijkt. Jullie kregen de meeste stemmen in de verkiezing.

,,Wij blijven altijd onszelf en serveren eerlijke gerechten. Al negen jaar lang. Vorig jaar is er wel iets veranderd. We zijn nog maar vier dagen open in plaats van vijf.''



Hoezo?

,,Mijn team en ik hebben meer tijd voor onszelf. Daardoor is iedereen blijer en presteren we beter. Ik werd 50 en ik vond het wel mooi geweest.''



Dat moet je wel durven.

,,Ja. En wat blijkt nu: het gaat alleen maar beter sindsdien. We krijgen meer gasten, we stonden in de Lekker. Ik wil graag relaxt werken. Daarom zie je hier ook alleen maar dames. Dat is een bewuste keuze.''



Vertel eens?

,,Ik heb geen zin in haantjesgedrag. Heb je Italiaanse mannen rondlopen in de bediening, dan betekent dat een hoop bombarie. Vrouwen zijn flexibeler en meer ontspannen. De gasten vinden dit ook fijn, merk ik. We hebben hier alleen wat mannelijke afwassers.''



Terug naar het eten. Waar vindt u inspiratie?

,,Die doe ik vaak op in mijn eigen keuken. Dan denk ik ineens: als ik dit er nu eens bij doe... Zo gaat dat.''