Notoire oplichter krijgt voordeel van de twijfel

Al zeven jaar zou de 26-jarige inwoner van Zoetermeer Mitchell B. zich hebben bezighouden met uiteenlopende oplichtingspraktijken. Veertig slachtoffers hebben zich al bij de Haagse rechtbank gemeld, nadat hij ze in de afgelopen twee jaar op webwinkel Marktplaats belazerd zou hebben.



In mei werd de man voor de zoveelste keer in zijn kraag gegrepen. Bij hem thuis waren gestolen paardenspullen (zadels, halsters) gevonden met een waarde van 30.000 euro. De reclassering vond dat hij eigenlijk thuishoorde in een gesloten kliniek, maar voor een behandeling zou geen geld beschikbaar zijn.



Schoon schip

Tijdens een zitting gisteren bij de Haagse rechtbank zei de verdachte dat hij 'schoon schip' wilde maken. ,,Ik ben jong, ik kan nog iets van mijn leven maken", zo stamelde hij uit. Zijn advocaat vroeg de rechtbank om zijn voorarrest te schorsen, zodat de Zoetermeerder kan meedoen aan een project voor begeleid wonen, dat in oktober begint.



De rechtbankvoorzitter rekende gisteren voor dat de Zoetermeerder verdacht wordt van ongeveer 60 gevallen van oplichting. Hij bood mensen spelcomputers aan, portofoons en mobieltjes. Als ze het geld hadden overgemaakt, kregen ze vervolgens helemaal niets. Volgens de rechter zou het inderdaad het beste zijn als de Zoetermeerder in een kliniek wordt behandeld.



Geen boete

Tot een boete of celstraf kwam het echter niet. ,,We geven u toch het voordeel van de twijfel", besloot de rechter.



De Zoetermeerder mag in oktober beginnen met het begeleidwonenproject. Zijn strafzaak wordt dan later behandeld.