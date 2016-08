Nu al discussie over nieuwe trams in 2020

De traditionele rood-beige trams verdwijnen uit het Haagse straatbeeld. Zestig van de versleten voertuigen zijn inmiddels voor 155 miljoen euro vervangen door de rood-zwarte Avenio-trams. En vanaf 2020 doet de HTM ook de laatste zestig oude GTL-trams weg.



Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. De politiek maakt zich opnieuw op voor een felle discussie over het type tram dat straks moet worden aangeschaft: wordt het materieel breed (2,65 meter) of juist smal (2,40 meter) is de prangende vraag.



Brede trams

De PvdA maakte gisteren tijdens een eerste werkbespreking geen geheim van haar voorkeur voor brede trams. Die kunnen tientallen passagiers meer vervoeren en dat is cruciaal op drukke ov-lijnen in een groeiende stad, zo meent raadslid Jeltje van Nieuwenhoven.



Tegenover haar staat de HSP, die eerder al ageerde tegen de Avenio-trams die nu rijden op de lijnen 2 en 11, 9 en 15. Vanwege dit brede type tram moesten straten totaal op de schop en liepen de kosten uit de hand. Ook zouden er bomen onnodig tegen de vlakte zijn gegaan, meent raadslid Gerwin van van Vulpen.



Ingewikkeld

Buiten de politiek speelt dezelfde discussie. De HTM is duidelijk voorstander van een nieuwe serie brede trams. Maar ov-deskundige Ronald van Onselen ziet graag smalle trams. ,,De lijnen 1,6, 12 en 16 gaan door de vooroorlogse stad. Daar is het veel smaller en dus nog lastiger om breed materieel in te passen.''



De gemeente gaat daar uitgebreid onderzoek naar doen. Eind 2017 maakt de politiek dan een keuze. Daarna kunnen de nieuwe trams aanbesteed worden.