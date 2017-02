Nu al jaloers op nieuwe bewoners

De twee kochten het huis, vlak nadat ze elkaar hadden leren kennen, nu zo'n drie jaar geleden. ,,Het grappige is dat het huis eigenlijk verkocht was, toen we het op Funda tegenkwamen. Dus het moest niet zo zijn, dachten we'', vertelt Carola Keijsper. ,,Maar een week later zat ik in het vliegtuig voor een weekendje Kopenhagen. Belde Jacques me ineens dat hij het huis had gekocht. Bleek de verkoop met die andere koper toch niet door te zijn gegaan.''



Gezien hun bijzondere gezinssamenstelling, Jacques heeft een zoon en dochter uit een eerdere relatie en Carola een zoon, was dit huis ideaal voor ze. Het was groot genoeg, want het heeft vijf slaapkamers en het was net helemaal opgeknapt. Daarbij kwam dat er nog een gezamenlijke kinderwens was. Die kwam uit, dertien maanden geleden werd tweeling Roef en Cato geboren. Maar omdat er dus niet één, maar twee kinderen bijkwamen, was er eigenlijk een slaapkamer te weinig. En dus werd met de tweeling ook het idee van een nieuwe verhuizing geboren.



Spijtig

En dat vindt het stel, hoe gek dat ook mag klinken, best spijtig. Eigenlijk hebben ze alles wat hun hartje begeert, behalve dan die ene extra slaapkamer. Het Thomsonplein ligt op een fijne locatie met alle gemakken bij de hand. De winkels van de Fahrenheitstraat en de Thomsonlaan, het strand op fietsafstand en faciliteiten als scholen en voetbalclubs. ,,En de lusten van het centrum zijn binnen handbereik, zonder dat je de lasten hebt'', legt Jacques uit.



Het huis kijkt uit over het Thomsonplein, dat betekent een vrij uitzicht vanwege het gebrek aan directe overburen. Via de vestibule kom je in de gang die toegang biedt tot een ruime kelder, een wc en de trap naar boven. Uiteraard kom je hier ook uit in de woonkamer, te betreden via een prachtige openslaande dubbele deur. De ruime woonkamer, inclusief open haard, gaat over in de eetkamer met daaraan vast, om de hoek, de open keuken. Aan de eetkamer en keuken vast zit een ruime glazen serre. Hierdoor is de ruimte lekker licht en ook het uitzicht op de tuin optimaal. De tuin is ondanks de uitbouw van een heel behoorlijk formaat en heeft achterin met een overdekte pergola een bijzonder extraatje.