Nu al zeven doden in het verkeer

Fietspaden

Den Haag herkent zich daar niet in. ,,Gevaarlijke kruispunten maken wij stelselmatig veilig. Onze woonbuurten zijn nu voor 90 procent ingericht als 30 km-zones. En we leggen veel fietspaden aan om snelverkeer van langzaam verkeer te scheiden'', zo stelt de woordvoerder.



Het jaar 2017 begon meteen dramatisch. Tijdens de jaarwisseling werd agent Mario Prosperi op het Kaapseplein aangereden. Hij overleed acht dagen later. Op 17 januari kwam ook een 66-jarige scooterrijder op de Hoefkade om het leven bij een botsing met een personenauto. Een 24-jarige fietser overleefde begin februari de aanrijding met een vrachtwagen niet.



Ook maart was een ongeluksmaand. Een toeriste overleed op de eerste, nadat ze bij de Weteringkade was geschept door een automobiliste die de macht over het stuur was kwijtgeraakt. Een 6-jarig meisje werd op 12 maart in Ypenburg aangereden. Ook zij overleefde het niet. Ook kwamen er op 18 maart nog twee Hagenaars om het leven op de A4 bij het Prins Clausplein, toen een spookrijder (26) op een Haagse automobiliste (48) inreed.



Volgens Wil Bianci van de Haagse Fietsersbond wordt het in groeistad Den Haag steeds drukker in het verkeer. Ook het aantal fietsers is fors gestegen. ,,Dat maakt de kans op ongelukken groter.''