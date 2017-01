Nu geen onderzoek naar Haags cultuurpaleis

De Haagse politiek spreekt vanavond en morgen over de vertraging bij het megaproject in het hart van de stad. Het cultuurcomplex is op z'n vroegst pas in 2020 klaar, meldde wethouder Joris Wijsmuller (HSP) vlak voor de kerst. Ook lopen er nog discussies tussen de gemeente en de bouwers over de kosten. Coalitie- en oppositiepartijen vrezen dat het cultuurpaleis duurder wordt of minder mooi dan beloofd.



Motie van wantrouwen

De PVV, Groep de Mos, SP, PvdD, GL en CU/SGP pleiten daarom opnieuw voor 'een pas op de plaats': de fracties willen eerst dat een instantie zoals de Rekenkamer de gang van zaken onder de loep neemt voordat de bouw deze zomer begint. ,,Dan krijgen we eerst de feiten op tafel'', zei Robert Barker van de Partij voor de Dieren. Voor de PVV, Groep de Mos en waarschijnlijk ook de SP is het optreden van Wijsmuller zelfs reden voor een motie van wantrouwen: ,,Het ontwerp aanpassen kost geld, later opleveren kost geld'', aldus PVV-raadslid Daniëlle de Winter. ,,Het wordt tijd dat de wethouder naar huis gaat.''



Coalitie

De coalitiecollega's van Wijsmuller zijn niet van plan om de wethouder weg te sturen of om een ingrijpend nieuw onderzoek te starten. Wel zijn partijen bezorgd: ,,Wordt er beknibbeld op kwaliteit?'' vroeg VVD-raadslid Frans de Graaf. PvdA'er Rajesh Ramnewash: ,,U bent ontzettend positief over de uitkomst, maar waarop is dat gebaseerd?'' Wijsmuller herhaalde dat het contract met de bouwers 'ijzersterk' is, zodat zij opdraaien voor extra kosten. Pas in de zomer is er meer duidelijk over eventuele aanpassingen van het ontwerp of extra kosten.