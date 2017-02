Obesitas-honden zijn al flink wat gewicht kwijt

De twee dieren zijn door een stel uit de buurt in huis genomen die de volledige zorg op zich hebben genomen. De honden zijn niet helemaal uit het leven van hun voormalige bazin. De bedoeling is dat het stel zo nu en dan op bezoek gaat bij het vorige baasje.



Begin januari werd de politie gealarmeerd door buurtbewoners. Zij maakten zich zorgen om een vrouw op leeftijd bij hen in de buurt. Eenmaal voor haar woning werd niet gereageerd op aanbellen en kloppen. De deur werd eruit gehaald om te zien of de vrouw in orde was. De bewoonster bleek in haar slaapkamer te zijn en niet meer te kunnen bewegen.



Te dik

Haar twee honden zaten bij haar op bed. In het huis lagen uitwerpselen en de dieren waren te dik. Bij de dierenarts bleken ze zelfs bijna het dubbele te wegen van wat ze mogen.



De bazin kreeg een last onder bestuursdwang waarin beschreven stond dat de honden verplicht moesten afvallen. Dat is nu dus gebeurd, onder begeleiding van de nieuwe eigenaren.