Ode aan het gesproken woord

Dichters

Verschil en diversiteit was er ook op het podium. Het gala bestond uit twee delen. Zo was er de grote zaal, waar drie dichters hun werk voordroegen. Om 21.30 uur verplaatste de groep zich vervolgens naar de foyer, waar muzikale optredens waren en de Westlandse streekdichter Marijke van Geest optrad.



Margriet Bolding praatte en zong de avond aan elkaar. Ze brak het ijs door een lied te zingen. Daar had ze wel twee figuranten bij nodig, die telkens de laatste twee woorden van de zinnen omhoog moesten houden. Ook had ze bezoekers gevraagd om hun 'verboden vrucht' te omschrijven. De ingeleverde anekdotes en gedichten leverden meteen interactie met het publiek op. "De wat oudere man vroeg in de boekwinkel om het boek van Katja Schuurman, maar dan wel met plaatjes'', las Bolding voor.



Rapper Fresku knalde er vervolgens ijzersterk in. Zijn teksten over zijn jeugd, zijn dochter en over polarisatie in de samenleving kwamen flink binnen. Hij goochelde met woorden en gaf ze zo een betekenis die we er anders nooit in zouden lezen.



Er waren alleen weinig jongeren in het publiek, terwijl de organistie had gehoopt dat Fresku juist die jongere doelgroep zou trekken. Desondanks sprak hij de ouderen ook goed aan.



Verhalenverteller Justin Samgar moest even op gang komen, maar bleek daarna goed te zijn in het combineren van poëzie met comedy. Zijn erotische gedicht over het pellen van een mandarijn was een hit. Met zijn verhaal over 'Prinses Suck Wang', over een masseuse die haar hand niet omdraait voor een 'happy ending', scoorde hij ook een daverende lach.



Het klapstuk en de trekker van de avond, Jules Deelder, deed wat hij goed kan: in een razend tempo zijn gedichten voordragen. Terwijl hij van het ene op het andere been hinkte, was het alsof hij met een poëziemarathon meedeed en als eerste wilde finishen. Tekst en uitleg tussendoor vond hij niet nodig.



Aan het eind werden de artiesten bedankt met een 'bakkie Westland', vol Westlandse groenten, gekweekt in de kas. De Westlandse verboden vruchten? Voor Deelder wel. Terwijl hij een tomaat omhoog hield: "Mijn lever zou hier een moord voor doen."