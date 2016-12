Oh Besitas Martin van Bussel lanceert kerstsingle

Martin, eigenaar van De Notenkoning, is enkele weken op televisie geweest in het programma Oh Besitas. Daarin ging hij de strijd aan tegen de overtollige kilo's. Een televisie-carrière zag hij niet zitten, een zangcarrière daarentegen wél. ,,Ik ben altijd al gek geweest op muziek. Muziek gaat als een rode draad door mijn leven'', vertelt Martin gepassioneerd. ,,Ook in de zaak zing ik altijd uit volle borst mee.''



Enkele weken geleden maakte Jeff Pronk en Alof Aarssen het kerstnummer 'Christmas has changed' en bedacht dat het leuk zou zijn als Martin dat zou inzingen. ,,Ik dacht, waarom ook niet, ik ga het gewoon proberen. Dus ik ging meteen aan de slag om het nummer eigen te maken. We hebben dag en nacht doorgewerkt om het nummer af te krijgen. Ik ben best een beetje trots op mezelf. Het nummer zing ik in het Engels, want het kerstgevoel raakt me op die manier meer.''



Het liedje gaat over een man die in niemandsland een barretje inloopt en halsoverkop verliefd wordt op de bardame. ,,Stiekem is het voor mijn vrouw. We hebben elkaar niet ontmoet in de bar, maar de vonken spatten er bij ons ook vanaf. We zijn alweer 30 jaar samen.'' Of er een toekomst zit in zijn zangcarrière is onzeker. ,,Het is een geintje, maar het kan natuurlijk ook heel leuk uitpakken en dan zit ik er klaar voor om er echt iets van te maken.''



Serious Request

Om het nummer extra te promoten en om een steentje bij te dragen aan Serious Request kunnen mensen geld doneren voor het goede doel. ,,Dat geld gaat niet naar mij hoor, maar gaat direct naar Serious Request. De donaties stromen nog niet binnen, maar elke donatie is een leuke bijkomstigheid. Mijn streefbedrag is 500 euro voor het mooie doel. En wie weet mag ik mijn nummer wel ten gehore brengen in het Glazen Huis.''