Oh Oh daar Gaan We Weer: Hagenezen los op Mallorca

Damian, Shady, Wesley, Nicky, Amanda, Genieviève, Angelica en Simone reizen voor het televisieprogramma naar Mallorca voor een vakantie om nooit te vergeten. Of dat goed gaat is vanaf dinsdag 8 november te zien.



'Sauzen'

RTL liet vandaag tijdens de perspresentatie van het nieuwe televisieseizoen al duidelijk zien dat het programma een zeer hoog Oh Oh Cherso!-gehalte zal hebben. Dat blijkt wel uit de voorproefjes die de zender geeft: Woorden waarvan je geen idee had dat ze bestaan. Zoals 'sauzen'. Het blijkt het hipste woord voor seks te zijn. De deelnemers hebben tatoeages op de meest interessante plekken, en zo duur mogelijke horloges: '12.000 euro's.'



De meisjes geven hun hun borsten bijnamen: 'Dit is J en dit is LO.' En borstvergrotingen zijn het gesprek van de dag op Mallorca: ,,Het is het beste wat ik ooit heb gedaan in mijn leven.'' Voor de jongens in de serie ligt de lat niet hoog als het om meisjes gaat: 'Als het maar een hartslag heeft.'