Oh Oh-Hagenees Wesley: 'Deze serie is nog gekker'

Ooit 'het huiszangertje' van sportcentrum de Uithof in Den Haag, nu een opkomende televisiepersoonlijkheid, volkszanger en beveiliger bij Rotterdam The Hague Airport. Maar de laatste functie wil hij wel opgeven op het moment dat zijn populariteit door de op tv uitgezonden vakantie op Mallorca de spuigaten uitloopt. De 23-jarige Hagenees Wesley Broens is er namelijk vrij zeker van dat Oh Oh Daar Gaan We Weer een kijkcijferhit gaat worden: ,,Oh Oh Cherso 2.0 is nog gekker en nog vermakelijker."



De vraag der vragen: waarom doe je mee aan een programma waarvan veel mensen denken dat er alleen aso's in te zien zijn?

,,Voor de lol eigenlijk. Kijk, als ik er een slaatje uit kan slaan als zanger, dan doe ik dat natuurlijk. Maar bovenal voor de lol. En dat mensen denken dat er alleen Haagse aso's aan het programma meedoen, ja, het is maar hoe je jezelf neerzet natuurlijk. Ik scheld nooit met ziektes en je ziet me ook nooit lam op de grond vallen."



Geldt dat ook voor je mededeelnemers?

,,Ja, zij zijn ook een stuk normaler dan de Hagenezen die je in Oh Oh Cherso zag. Ik denk dat deze groep over het algemeen iets hoger opgeleid is. We konden ook goed met elkaar opschieten. We zijn nu echt vrienden geworden. Voordat we naar Mallorca gingen, kende ik nog niemand van de deelnemers. Wel indirect, dat we dezelfde vrienden kennen, maar ik had ze nog nooit echt ontmoet."



Maar is de serie dan nog wel wat we ervan verwachten als de deelnemers een stuk normaler zijn?

,,Ik ben pas een paar uurtjes in Nederland. Ik ben echt net terug van vakantie. Dus ik ben nog dronken van de alcohol. Je ziet ons sowieso drinken, maar meer mag ik eigenlijk niet zeggen over wat er in de serie gebeurt. Maar het wordt mooi om naar te kijken. Oh Oh Cherso 2.0 is nog gekker en nog vermakelijker."