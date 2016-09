Oh Oh-ntzettend veel te doen op Oh Oh Intro

Rond 16.00 uur begint het met gekleurde hekken afgezette gedeelte van het Lange Voorhout al vol te stromen met eerste- en tweedejaars van de Haagse Hogeschool. De Haagse studentenintroductie Oh Oh Intro draait niet alleen om de kennismaking met studentenverenigingen en het studentenleven, maar laat zich voornamelijk kenmerken door de muziekpodia, de eettentjes en de activiteiten als driewielerraces en Twister.



Maar wie zijn eigenlijk die nieuwe studenten in Den Haag?

,,Ik vind het leuk dat deze introductie als een soort festival is opgezet", vertelt de Franse Martin. Zijn Tsjechische vriend Jirí is het ermee eens. Beide jongens zijn net een week in Den Haag voor hun opleiding International Studies. De keuze voor Den Haag was voor Martin snel gemaakt. ,,In deze stad zijn veel internationale organisaties gevestigd", verklaart hij.



Is dat ook op deze introductie terug te zien? ,,Oh Oh Intro laat niet echt zien wat Den Haag te bieden heeft, maar het is wel heel gezellig." Jirí voegt daar lachend aan toe: ,,Ja, en ik mag nog niet werken hier, omdat ik niet geregistreerd ben. Dus ik heb verder weinig te doen."