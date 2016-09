Oh Oh-Tijgertje maandag opnieuw voor de rechter

Het is niet de eerste keer dat Tijgertje zich moet verantwoorden voor diefstal bij de rechter. In 2011, het jaar waarin ze te zien was in het Oh Oh Cherso-vervolg Oh Oh Tirol, kreeg de Haagse Tatjana een gevangenisstraf van drie weken, omdat ze in korte tijd zes keer was opgepakt voor winkeldiefstal.



Tatjana ging destijds bij voorkeur op het boevenpad met haar moeder die toen ook nog een maand voorwaardelijke celstraf kreeg. Eerder dat jaar kreeg ze al zestig uur taakstraf.



Dit jaar keert Oh Oh Cherso overigens terug met een geheel nieuwe cast Hagenaars. Dit maar vertrekt het gezelschap naar Mallorca.