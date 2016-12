Oliebollenbakker Vermolen 'zit stuk' na onvoldoende

Jaar na jaar scoorde Vermolen in de test steevast rond de 8,5. Met een uitschieter naar een 9, waarmee de Hagenaar enkele jaren geleden zelfs de top10 binnenstormde.



Maar dit jaar is alles anders. 'Jan Vermolen had zijn dag niet of heeft te veel zijn best gedaan', zo is te lezen in het juryrapport. 'Scoorde sinds 2013 gemiddeld 8,5. De niet helemaal knapperige korst en te rijke vulling zijn kritiekpunten'.



Tranen

Vermolen snapt er helemaal niets van. ,,Toen ik de uitslag onder ogen kreeg, zat ik echt even helemaal stuk. Mijn zus, met wie ik de zaak run, barstte in tranen uit. We waren echt overtuigd dat we een goede bol hadden gebakken.''



Vermolen heeft naar eigen zeggen precies hetzelfde gedaan als andere jaren. ,,Sterker, we waren beter voorbereid dan ooit, omdat het AD had gemeld wanneer het testpanel langs zou komen. De temperatuur, het gewicht, de vulling: alles was in orde. We gaven bollen mee waar we helemaal achter stonden. Echt top.''