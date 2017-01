Olliebollenkraam helpt Kneet's Gym uit de brand

Auto trouwstoet over de kop op Laan van Wateringse Veld

16:34 Indruk maken met je trouwfoto's is waar iedere vrouw van droomt, maar deze foto die Regio15 deze middag postte gaat wel erg ver. Op de foto is een auto uit een trouwstoet op de Laan van Wateringse Veld in Den Haag te zien, die ondersteboven op de middenberm ligt. De VID meldt dat er geen gewonden zijn; wel een geschrokken bruid.