OM eist negen jaar cel voor doodsteken verloofde van ex

Vandaag deed Carla uit Den Haag nog haar verhaal in deze krant. Haar wereld stortte twee weken geleden in toen ze de eis tegen Mohammed S. hoorde. Negen jaar cel voor het doden van haar verloofde Remie Fatehmahomed (55).



Onbegrijpelijk vindt ze het. ,,Hoe kunnen ze zó'n lage straf eisen? Deze man is levensgevaarlijk'', zei ze gisteren. ,,Hij had een més bij zich: hoe duidelijk wil je het hebben?'' De reden dat S. niet wordt veroordeeld voor moord met voorbedachte rade, maar voor doodslag, is omdat de rechtbank vindt dat er geen objectieve bewijsmaterialen zijn die daarop wijzen.



Toerekeningsvatbaar

Wel is S. toerekeningsvatbaar geacht. Op 16 oktober 2015 in de ochtend doodde hij Remie, die op weg was naar zijn werk. ,,Ik hoorde vanuit bed gekke geluiden buiten. Zijn het honden? Kinderen? Dan besef ik: dit klopt totaal niet." Carla rende naar buiten en zag haar geliefde op de grond liggen. ,,Mijn ex zit bovenop hem. Met twee handen houdt hij het slagersmes, dat ver in Remie's rug steekt, vast. Als hij mij ziet, haalt hij het bebloede mes uit het lichaam. Kalm. Dan gaat hij er vandoor."



Remie rolt nog met zijn ogen, een paar seconden later zakt hij weg. Snikkend: ,,Dat beeld staat op mijn netvlies gebrand."



Twee weken geleden eiste de aanklager in de rechtbank negen jaar voor doodslag. Ook het OM eiste negen jaar.