OM eist twee jaar cel voor Haagse zedendelinquent

Godvrezend, topsporter, met anderhalve been in het huwelijksbootje: is dit een man die na een honkbaltoernooi een jonge vrouw verkracht? Jazeker, zegt het OM en eist twee jaar cel voor Glennton P.

De Hagenaar (31) was oktober 2015 op een honk- en softbaltoernooi in Nuenen. Na het sporten werd er gefeest en gedronken. Glennton raakte aan de praat met een jonge vrouw. Gezellig, maar niet meer dan dat. Buiten nam hij afscheid met drie klapzoenen en ging slapen in zijn auto.

Wat later werd hij wakker door geschreeuw, dat is althans zijn verhaal. Hij zag een vrouw - waarin hij pas later zijn kennis herkende - die overstuur was. Toen hij haar wilde helpen, duwde ze hem weg en rende naar de kantine. De man had zijn best gedaan en ging weer slapen tot er even later op zijn ruit werd geklopt.

Dat waren bestuursleden die hem verbaasden met een heel ander verhaal. De vrouw was vreselijk overstuur, kon pas na tien minuten praten. Ze zei hen met Glennton naar de dug-out te zijn gegaan waar stevig werd gezoend. Toen hij zijn broek uittrok zei ze 'nee, dat gaat niet gebeuren', maar dat gebeurde wel. Kort, weliswaar, maar ze 'voelde iets van achteren dat daar zeker niet thuishoorde'.