OM: Reda N. moet 16 jaar de cel in voor gewelddadige overvallen

'Rechtvaardig

De strafeis is hoog, maar volgens Rob van Noort, de andere aanklager die bij de zaak betrokken is, niet meer dan rechtvaardig voor de overvallen die N. zou hebben gepleegd.



De Rijswijkse multimiljonair Wim Zegwaard zat met zijn vrouw uren opgesloten in de kelder. De buit bedroeg tonnen. Geld dat N. er in een mum van tijd in Marokko doorheen jaagde. Zo strooide N. eens talloze geldbiljetten uit over de vloer in een club, kreeg het hiervoor nog aan de stok met zijn broer die dit veel te ver vond gaan. En nadat Zegwaard tipgeld uitloofde stuurde hij een kaartje naar het vakantieadres van de afvalbaas met de tekst ‘ik heb je gevonden’.



Het Rotterdamse gezin dat te maken kreeg met N. is volgens Van Noort, de andere aanklager die bij de rechtszaak is betrokken, nog altijd getraumatiseerd van de overval. De overvallers scheidden de ouders en de jonge kinderen van elkaar en sloten ze uren in verschillende kamers op. ,,We zijn nu vierenhalf jaar verder. Zij hebben niet kunnen bevroeden dat de rechtszaak vervolgens zo lang zou duren, en hen zo emotioneel zou slopen. Aan verwerking komen ze nog niet toe. Ze proberen een manier te vinden ermee te leven. ‘’