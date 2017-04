OM wil wegpiraat cel in na gevaarlijke achtervolging

De achtervolging op 25 juli vorig jaar ging door de wijk Segbroek en eindigde op het Koningin Emmaplein. Met hoge snelheden probeerde de witte Volkswagen Caddy de politie van zich af te schudden. De bestelauto reed tegen de rijrichting in, botste met politieauto's en stuiterde tegen paaltjes langs de weg. Een motoragent kwam ten val, een fietser moest wegduiken in de bosjes.



Bijrijder

Uiteindelijk plukten agenten met getrokken wapens Moedib N. (45) achter het stuur vandaan. Bij de Haagse rechtbank verklaarde de verdachte gisteren dat niet hij, maar de man op de bijrijdersstoel had gereden. Voordat de politie ze aanhield zouden ze snel van stoel hebben gewisseld. ,,Jullie hebben de verkeerde'', vertelde de verdachte aan de rechters.



De lezing van de verdachte Hagenaar lijkt ondersteund te worden door het dna-onderzoek. Daaruit bleek dat er op het stuur van de Volkswagen Caddy géén lichaamssporen van N. zaten.

De gevallen motoragent wist echter 'voor honderd procent zeker' dat de verdachte op hem had ingereden. ,,Het is niet aan hem te danken dat ik hier nog zit", zei de agent tijdens de zitting.



Volgens de officier van justitie had de Hagenaar bewust het leven van de motoragent en de fietser op het spel gezet. Hij eiste een celstraf van 42 maanden tegen Moedib N..



Bijrijder

Tijdens de rechtszitting werd ook nog de bijrijder tijdens de achtervolging als getuige opgetrommeld. Hij verklaarde onder ede dat hij met verdachte bier had gedronken, maar vervolgens zou N. achter het stuur gekropen zijn. ,,Ik heb niet gereden."



,,Hij is een vuile leugenaar", reageerde Moedib N. op de bijrijder. Volgens zijn advocaat moet N. wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken worden.



De Haagse rechtbank doet op 14 april uitspraak in deze kwestie.