Omgeving Binnenhof afgezet na vondst onbeheerde tas

De verdachte tas werd rond 17.00 uur aangetroffen, kort daarop werd bij de ingang van de Tweede Kamer aan het Plein een man aangehouden. Volgens een getuige was de man zich aan het uitkleden bij de Plein-ingang van de Tweede Kamer. De gevonden tas wordt ter plekke onderzocht.



Enkele omstanders zeggen dat ze een schot hebben gehoord, maar dat kan de politie niet bevestigen. Volgens een woordvoerder van de politie is een deel van het Plein en de Lange Poten ontruimd wegens de vondst van een onbeheerde tas en is ook een verwarde man aangehouden.