Omgeving Binnenhof uur ontruimd, man gewond door schot

Het incident deed zich even na 17 uur voor bij de Plein-ingang van de Tweede Kamer. Getuigen melden dat de man zich op last van de leden van het Hoog Risico Beveiligingseskadron (HRB) van de marechaussee moest uitkleden. Daarna is de man aangehouden en afgevoerd. De tas en de achtergelaten kleren zijn ter plekke onderzocht.



Bij de arrestatie is een schot gevallen waarbij de verdachte gewond raakte. Volgens een getuige is de verdachte in een voet geraakt.



Boven het Binnenhof cirkelde een helikopter van de politie en alle restaurants en cafés aan het Plein werden ontruimd. De parkeergarage onder het Plein was ook afgezet, meldt een omstander. ,,Ik moet wachten voor hij weer open is, dan kan ik weer naar huis."



Rond 18.15 uur werd de afzetting van het gebied weer opgeheven.