Omstreden strandhuisjes bij Kijkduin mogen worden neergezet

Het vonnis betekent niet dat de vakantiehuisjes ook het hele seizoen blijven staan. Er loopt nog een tweede rechtszaak die roet in het eten zou kunnen gooien van de exploïtanten van de huisjes.

Het kort geding was aangespannen door watersportvereniging Sail Centre 107 dat vlak naast een deel van de huisjes een stuk strand huurt van de gemeente. Volgens het zeilcentrum blijft er te weinig ruimte over om zijn catamarans te stallen. Ook zouden zeilers en kitesurfers door extra drukte moeilijk aan land kunnen komen.

Vernietigd

Maar de strandhuisjes mogen deze maand nog worden opgebouwd, stelt de Haagse rechtbank. Ook al omdat de gemeente en de exploïtanten Stichting Leef met de Zee en Bang on the Beach verzekeren dat de vakantiehuisjes zo nodig snel weer verwijderd kunnen worden.

Dat zou zomaar kunnen gebeuren als de rechtbank in een hoger beroep opnieuw de vergunningen voor de strandhuisjes vernietigt, zoals ze dat eerder deed in november. Toen luidde het oordeel dat Den Haag in de kwestie van de huisjes onvoldoende rekening had gehouden met de belangen van het zeilcentrum.

Natuurclubs en fracties in de Haagse gemeenteraad reageerden woedend, toen het stadsbestuur de exploïtanten vlak daarna ‘doodleuk’ nieuwe vergunningen verleende. ,,De gemeente verkwanselt haar goede naam én haar prachtige kustlijn’’, vond Natuurmonumenten. ,,We worden in de maling genomen’’, zei de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland. GroenLinks-raadslid Arjen Kapteijns: ,,Dit is absoluut schofferend.’’

Kustpact