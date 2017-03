'Onacceptabel dat die ouderen geen noodlift krijgen'

De partij reageert daarmee op het nieuws in deze krant dat de ouderen in de flat deze maand door werkzaamheden dagenlang geen gebruik kunnen maken van de enige lift in het complex. Wooncorporatie HaagWonen gaf aan in die periode geen noodlift aan te brengen. Raadslid Lex Kraft van Ermel noemt dat‘onacceptabel’ en heeft het stadsbestuur op opheldering gevraagd.