Onconventionele Duitse juf

Kirsten Elvers (5 december 1962 - 25 november 2016) was een enthousiaste en geliefde docente Duits aan het ROC Mondriaan. Ze gaf les op de afdeling voor Toerisme en Recreatie. Dat deed ze op een onconventionele en inspirerende manier. Zo stond ze voor de klas in shirts met Duitse teksten en bewaarde ze in haar lokaal een enorme voorraad voorwerpen, zoals een vliegtuigje, een boodschappenkarretje, een minifototoestel, speelgoed gereedschap, plastic fruit en knuffels in alle soorten en maten om het woordjes-stampen leuk en tastbaar te maken. ,,Begrijpen heeft ook echt met grijpen te maken'', zei ze ooit in een interview. Ze wist haar lastige vak luchtig en vrolijk te maken. Iedereen die zijn toets met de woorden Deutsch gefällt mir begon, had het eerste punt al binnen. Kirsten was een Duits meisje dat werd geboren in Bremerhaven. Als gymnasiast deed ze mee met een uitwisselingsprogramma met Virginia in de Verenigde Staten. Aansluitend woonde ze met haar ouders in Taiwan, omdat haar vader, die scheepsingenieur was, daar een baan kreeg.

Degelijk

Toen hij vervolgens in de haven van Rotterdam aan de slag ging, kwam Kirsten op de Duitse school in Den Haag terecht. Een degelijk en streng gymnasium waar Kirsten in mum van tijd haar in het buitenland opgelopen achterstanden voor haar eindexamen in haalde. Toen ze zich aanmeldde bij de Leidse universiteit om psychologie te studeren bleek er een examen Nederlands vereist.



Met een stapel Asterix en Obelix stripboeken leerde ze zichzelf in enkele weken de Nederlandse taal en slaagde met vlag en wimpel. Ook haar studie ging vlekkeloos. Zelfs toen ze verliefd werd op een Surinamer en van hem in blijde verwachting raakte. Haar studie combineerde ze veerkrachtig met het moederschap. Haar afstuderen kwam slechts eenmaal in het geding toen haar oudste dochtertje, een peuter, de floppydisk met haar eindscriptie in de wasmachine stopte. Maar ook dat liep goed af.



Kirsten had diverse banen in Den Haag. Daarna werkte en woonde ze met haar gezin twee jaar in Suriname. Terug in Den Haag ging ze lesgeven aan een opleiding voor verpleegkundigen. Aanvankelijk vanuit haar achtergrond als psychologe, maar steeds vaker werd ze ook gevraagd om haar talent voor taal te gebruiken. Zo kwam ze op haar plek terecht en werd de beste Duitse juf die een leerling zich kon wensen.



Toen haar relatie met haar vriend strandde, ontmoette ze een nieuwe liefde. Een computerprogrammeur met wie ze een groot huis aan de Haagse Regentesselaan kocht. Wat een grote uitdaging leek, het inrichten van vier ruime verdiepingen, bleek een peulenschil voor Kirsten die het heerlijk vond om kringloopwinkels af te struinen. Kirsten sprak accentloos Nederlands en voelde zich hier helemaal thuis. Het enige dat ze miste, was het Duitse Zwiebelbrot waarvan ze heel veel insloeg als ze reisjes naar haar moederland maakte.



Kirsten kreeg borstkanker en hoewel de behandeling aanvankelijk leek aan te slaan, kreeg de ziekte toch de overhand. Kirsten bleef echter zichzelf. Met haar vrolijke aard en communicatieve karakter was ze een voorbeeld voor haar familie en omgeving.



Kirsten Elvers overleed op 53-jarige leeftijd thuis bij haar man en dochters.