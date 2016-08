Ondernemers niet blij met ban foutparkerende fietsers

,,Wij willen dat er behalve door de Grote Marktstraat niet meer in winkelstraten gefietst mag worden. Dat was een gemeentebesluit waar de BOF tegen was omdat het onveilig is én omdat je fietsers dan in feite uitnodigt om ook in die straten te parkeren.''



Het Haagse centrum telt nu acht bewaakte Biesieklettes waar een fiets één dag gratis geparkeerd kan worden. In totaal gaat het om 3500 plaatsen. Tegen nietjes en in de speciale fietsparkeervakken kunnen nog zo'n 900 rijwielen worden weggezet. Uit gemeentetellingen blijkt dat de stallingen steeds beter worden bezocht maar dat er nog altijd honderden lege plekken zijn, terwijl de straten vol staan met fout geparkeerde tweewielers.



Correct

Voor fietsen die wel correct zijn gestald, wordt per 3 oktober de weesfietsregel strak nageleefd. Dit betekent voor de binnenstad dat een rijwiel er zeven dagen mag staan. Staat 'ie er langer dan voert een elektrische autootje van de gemeente de tweewieler af naar een depot aan de Kranestraat. Daar kunnen eigenaren hun fiets dezelfde dag gratis ophalen. De volgende ochtend wordt de fiets naar het aan de Junostraat (Binckhorst) gelegen Fietsdepot Haaglanden gebracht. Voor 25 euro kan daar de fiets worden teruggekocht.



Hoeveel handhavers Den Haag gaat inzetten, wil een gemeentewoordvoerder niet zeggen. ,,Anders anticiperen mensen daar weer op. Maar er zullen continu voldoende mensen aanwezig zijn in het handhavingsgebied.''



Reageren? hc.lezers@ad.nl