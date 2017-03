Ondernemersgala brengt 1,5 ton op

Galavoorzitter Marjolein de Jong beloofde vooraf al een”leuke avond” en ook de organisatie zei dat was gekozen voor kwaliteit, niet voor kwantiteit. Om meer ruimte te creëren waren er 80 stoelen (à 450 euro) minder verkocht. ,,Dan is dit een mooi bedrag” zei galaboekhouder Elwin Giel. De gasten konden genieten van een culinair Mondriaandiner en optredens van Zazi, LA The Voices en Trijntje Oosterhuis. De opbrengst gaat naar UNICEF en Haagse projecten van het Fonds Slachtofferhulp. Beide voorzien in noodhulp in Nederland en/of het buitenland.